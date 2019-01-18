專家指絞牙扭入60%已達標　再進行荷載測試屬浪費

沙中線紅磡站獨立調查委員會今(18日)展開第44天，委員會委聘的獨立專家證人、RPS Consulting Engineers董事Don Mcquillan出庭作供。Mcquillan聯同其他專家證人於去年12月尾兩度到紅磡站地盤工地視察，他認為鋼筋絞牙不可能被剪，又認同螺絲帽供應商人和科技(BOSA)去年進行的螺絲帽強度測試，絞牙只需扭入60%已達標，認為現時月台結構不受影響，若其後再進行荷載測試屬浪費資源。



Mcquillan認為現時月台使用鋼筋過多，他解釋月台的鋼筋剩餘容量很高，只會用到少於50%鋼筋作承托，數量足夠應付荷載壓力，又認為月台層板連接連續牆不用使用螺絲帽亦能達到結構功能。他又指，工程已完成近3年，期間亦有列車於路軌試行過，他於進行視察時亦未有發現裂紋，認為「如果有問題就已經出咗事」。



Mcquillan指出，政府及BOSA對鋼筋絞牙扭入螺絲帽長度的標準分別為93%及60%，他認為扭入60%已經符合安全，而他自己亦非常「隨意」地定了75%的標準，認為若扭入達75%會更加「穩陣」。



Mcquillan又認開鑿石屎檢測以37毫米作量度標準或會造成誤導，質疑量度結果的準確度，應以聆訊調查結果作準。不過，他強調，即使現時工程出現手工問題或有不合規格的地方，都無損結構的完整性，即使再開鑿更多位置都不會改變他的立場，但認為開鑿石屎是可以有效回應公眾關注。