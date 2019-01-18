流感殺入校園　政府倡191間幼園及幼兒中心停課7天

今季流感疫情迅速蔓延至校園，多間幼稚園先後爆發，甚至已宣布停課。政府今日(18日)下午交代最新的校園流感應對安排，因應流感活躍度於未來數周會繼續上升，昨日(17日)舉行跨部門會議決定，爆發流感的幼稚園，即早前爆發流感的183間幼園及幼兒中心，以及今日新增8間合共191間學校，建議停課7天。



衞生防護中心總監黃加慶表示，現時處於流感爆發「非常時期」，需要加強防控，至今已通知191間幼稚園及幼兒中心，建議明天(19日)起停課7天。



防護中心社會醫學顧問醫生張竹君表示，本地流感轉趨活躍，目前流行的是甲型H1流感病毒，6歲以下兒童較受影響，故幼稚園及幼兒中心出現較多爆發個案。今年進入冬季流感高峰至今，共接獲251間學校、院舍爆發流感報告。



張續指，今年當局引入季節性流感強度監察指標，目前幼兒中心處於非常高水平，其他學校則處於「中強」水平，老人院處於「低強」水平。公立醫院診斷流感率上升，以6歲以下兒童住院率較高，0至5歲入院率處於「高強」水平，6至14歲則為「中強」水平。嚴重流感監察方面，當局已錄得113宗成人嚴重個案，當中50至64歲佔較高比例，達36%。



此外，疫苗接種方面，學前年齡組別的接種率上升54%，接種覆蓋率已達30%。小學組別覆蓋率已達53.7%。整體小童接種率為42.8%。