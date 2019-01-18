林鄭為長者綜援風波補鑊　周永新斥只為面子

政府為收緊長者綜援門檻提出多項「補鑊」措施，包括向受影響的60至64歲綜援申請者提供「就業支援補助金」。被上屆政府委託進行退休保障研究，最終報告不獲時任政務司司長林鄭月娥接受的港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新直斥「補鑊」措施只是政治手段，質疑林鄭帶領的現屆政府只為顧全面子。



周永新批評政府收緊長者綜援申請年齡，目的是逼60至64歲人士就業，但現時該年齡層申請長者綜援的人士，大多有健康問題或未能就業，反映該批人士根本無法就業，批評有關做法並非一個關懷市民的政府所做的事。周又指就業支援補助金是毫無意義，只是無端增加行政開支，應改名為「居家生活補助金」。



周又說，新補助金相對長者綜援有不少遺漏，包括未能補足受助人社區生活津貼，以及醫療津貼等，建議為60至64歲綜援受助人設立2000港元醫療補助。



對「補鑊」措施的評價，周永新認為只是應付議員和公眾質疑的權宜之計，是政府鬧出風波後騎虎難下，要短時間內化解即時危機的政治手段，質疑政府只為顧全面子，批評有關措施與整個保障接近退休人士基本生活的制度宗旨毫不脗合。