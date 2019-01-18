削長者綜援政府提補鑊　泛民斥爛方案拒收貨

政府早前突宣布將申領長者綜援門檻由60歲上調至65歲，加上特首林鄭月娥面對立法會批評時，曾辯稱「各位(議員)批准」而惹起跨黨派炮轟，政府終在今日(18日)補鑊，惟泛民主派仍對方案不滿。



身兼立法會福利事務委員會主席的民主黨議員鄺俊宇形容方案為「爛方案」，政府不應折騰受影響的長者，以及處理長者自力更生計劃的前線人員，明言不會收貨，認為政府應直接收回提高長者綜援門檻的決定。他指現時60至64歲的長者仍受影響，會失去水電煤按金、眼鏡、牙科等特別津貼，今次事件亦反映政府如何看待長者，擔心其他長者政策日後同被收緊。



議員尹兆堅批評，事件是因林鄭月娥仍然未肯面對現實作確切補救，目前只是面對一連串政治、民生炸彈才被迫回應，但仍未肯放下身段及面子，剛公布的修正是架床疊屋、多此一舉，最終都是無補於事。對於林鄭稱泛民出於妒忌而不滿未獲約見的言論，尹稱是「以小人之心，度君子之腹」。



社福界邵家臻指，要求與林鄭會面是因公務關係，而對方更認為是妒忌，認為說法「咁重口味」，是有失斯文及令人失笑。邵批評她傷透長者的心，亦破壞與民主派的關係，非大將所為。他說不能接受目前的假折衷方案，強調要求真正擱置。



民建聯梁志祥認為政府有必要赴立法會，說清楚支援就業補助金，而現時方案的就業範疇，是對長者不敬及苛刻，令他們有壓力。工聯會麥美娟認為補救措施顯示出誠意，希望政府日後推出政策時會與立法會增加溝通，令到政策落實時更順暢。經民聯梁美芬認為新方案能夠安撫政府早前因宣布政策過急所造成的傷害。