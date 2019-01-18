幼稚園停課：衞署指防控措施維持至農曆年前

今季流感疫情在多間幼稚園爆發，衞生署今日(18日)宣布，建議爆發流感的幼稚園及幼兒中心停課7天，總數達191間。衞生署衞生防護中心總監黃加慶表示，幼稚園及幼兒中心的流感爆發處於超高水平，措施將維持至農曆新年假期以前，希望透過措施令社區爆發得以紓緩，當局會密切留意成效及監察流感活躍度的變化，再決定措施是否於農曆新年後是否繼續維持。



對於幼稚園或幼兒中心4日內有3宗流感個案即定義為爆發，黃指，今年試用疫情移動方法(MEM)去監察疫情及傳播性，根據數字，幼兒流感情況是8年來最嚴峻，住院率及流感爆發率於流感高峰期第二周已去到超高水平，檢視後決定採取加強防控措施。



至於為何不採取全面停課，黃指，現時無一個好科學化的計算去決定是否全面停課，亦難以估計再有幾多個幼稚園或幼兒中心會繼續爆發流感，很難劃一條線去決定何時需全面停課。黃重申，相信措施已能減低社區爆發，能有效紓緩兒童病房的病床緊張情況，會密切監察情況再決定進一步如何去做，又認為此刻針對性地向有爆發流感的幼稚園或幼兒中心採取措施才合適。



本學年只有168間幼稚園及幼兒中心參加外展季節性流感疫苗接種，覆蓋率只有約3成。黃承認，幼稚園接種覆蓋率有提升空間，當局正在檢討會否將「學校外展疫苗接種先導計劃」擴大至幼稚園及幼兒中心。