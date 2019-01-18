非禮姊妹花判感化　港大生指明白兩性關係非只在肉體

香港大學男生2017年在其18歲生日當天，遭一對在中學時期所認識的姊妹花學妹「翻舊帳」，報警指控他非禮。事緣男生在3年前與當時12歲「妹妹」是無所不談的密友，惟男生想進一步，相約妹妹在學校戲劇室親熱，期間二人脫光及摸胸等，妹妹在最後一刻拒絕與他性交。事件直至去年二人因事爭執，妹妹氣得往報警而揭發，並揭露她姊姊亦曾遭男生「揸臀」。現年19歲男被告以W.Q代號，他早前承認兩項非禮，今(18日)於區院被判守感化24個月。



辯方求情指被告的感化報告內容正面，而感化官亦提及因被告的家庭背景，令被告在社交上有不足之處，甚至行了條歪路，被告事後已對兩性關係有深切反思，已明白兩性關係非只流於肉體方面。被告現已積極建立人生，慢慢追上學業，成績已有顯著進步，希望法庭給予機會。



法官判刑時指案件與一般網路誘騙不同，亦不涉及金錢，被告與事主X雖既非情侶，也不只是朋友，惟被告不懂得處理兩性關係，也不顧後果而犯事。被告案發時只是一名15、16歲少年，現已是19歲青年，且並無因案而放棄自己，更考入大學，成績亦漸入佳境，考慮到被告勇於承擔，坦白認罪，認為判以較長的感化令是恰當的處理方法。