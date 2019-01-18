北區4地擬建5300公屋單位　最快6年後落成

公營房屋嚴重短缺，政府將北區四幅、合共4.4公頃的土地用作發展公營房屋。其中位於上水第4及30區1號及2號用地，以及寶石湖路北面用地將交予房委會興建5300個公營房屋單位，預計2025至2028年分階段完成；另外粉嶺馬會道一幅0.5公頃的土地將交予房協發展資助出售房屋，提供640個單位，預計2025年完成。



房屋署向北區區議會一個委員會呈交文件，將於上水第4區及30區1號及2號用地，分別興建3座公營房屋，兩幅地分別提供2000個及1500個單位，佔地1.4及1.1公頃。至於寶石湖路北面用地則提供兩座住宅，合共1800個公營房屋單位。



該項目包括數條行人天橋，連接至現有行人天橋網絡，以達致人車分隔，以來往港鐵上水站及鄰近其他設施。1號用地設有公共運輸交匯處，以紓緩上水市中心交通問題；2號用地將設有停車場大樓，提供將約300個公眾泊車位。



房協將利用粉嶺馬會道一幅蚊型地興建2座24層住宅大樓，640個單位，可容納2000人。項目將連接已落實興建之新界東文化中心，及擬議中由港鐵粉嶺站至聯和墟之行人天橋網絡，令居民往來港鐵粉嶺站更加方便。該項目會提供100個床位的安老院舍及提供約200個私家車泊位，當中約130個為公眾車位，供市民使用。