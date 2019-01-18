網民熱話：讚女兒流感發燒40°C堅持比賽　家長被斥自私精

近日流感肆虐，不少學童都中招。為了避免疫情蔓延，教育局更宣布部分幼稚園停課。不過日前有家長發文讚自己年幼女兒即使患上流感，仍堅持參加跳舞比賽，其後貼文被轉載到不同社交群組，不少網民怒轟該名家長行為自私。



今日（18日）中午，網民Chan Sophia在Facebook群組「將軍澳」上載了多張貼文截圖。事緣一名家長在1月6日發文稱讚年幼女兒「堅持的態度」，在患上流感後，仍然在攝氏40度高燒下參加團體跳舞比賽，最後獲得亞軍，令她大感欣慰，並決定獎勵女兒食雪糕，從該名家長貼圖所見，其女兒估計只有4、5歲，相信就讀幼稚園。



貼文隨後被轉至其他群組，事件更在What'sApp Group瘋傳，引來大批網民的討論。轉貼發文的Sophia怒斥該名家長：「停課都無用，因你都阻止唔到你身邊有啲咁嘅自私人出現！比賽最緊要！威威最緊要！流感發燒四十度唔戴口罩周圍去就唔緊要！一句個女堅持就大晒！」更提醒某些家長要「自重」。



不少網民看到貼文後，均表示憤怒：「嗰日比賽嘅朋友真係多謝晒呢位家長」、「個阿媽應該係自己都燒壞咗個腦」、「生仔真係要考牌，自私到不得了」，有人更反諷道：「睇得出家長好有責任感，估計佢自己燒過40度仍返工，坐地鐵巴士，咳到X都唔戴口罩！」「原來要咁教小朋友嘅，好有責任心呀！（曲線要講明）」。



網民有話說：



Rosa Go：傳染咗畀人，自己咪好返囉



Daisy Fung：虐待兒童？



Sing Sing Sing：今次比賽小朋友如不幸中招，家長們知道源頭啦



Do Lam：都仲未死得，梗係要比賽，個家長好有體育精神，比賽要一齊win，流感要一齊中



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