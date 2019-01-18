政Whats噏：泛民葡萄特首晤建制　何君堯：犯賤

特首林鄭月娥就收緊長者綜援門檻風波補鑊只見建制派，今日(18日)仲反問泛民冇得見而不滿，係咪出於妒忌，搞到一眾民主派議員強烈不滿，今日喺立法會內務委員會上，要求委員會主席向政務司司長反映，就政府解釋點解只見建制派，質問政府係咪鍾意搞分化，甚至重提林鄭嘅競選口號「we connect」，問當中的「we」是否只包括建制派，批評林鄭偏聽。



眾多泛民議員發言後，素來言論出位嘅獨立建制派議員何君堯就發言寸爆泛民，話近年政府同立法會嘅溝通明顯多咗，例如增設咗更多嘅特首答問大會，不過泛民多數都係用呢段時間搞「大龍鳳」，從來冇好好用把握呢啲正常溝通渠道，最後搞到政府唔再請佢哋又話不公，直指佢哋犯賤！



此言一出，一眾泛民嘩然，要求何收回言論，何就將「犯賤」改成「賤格」，搞到委員會主席都要出聲阻止，話呢啲字眼都唔屬於議會上應用嘅字眼，問何會唔會收番有關言論，何見狀都應承「收返」，但都忍唔住要補多句「希望佢哋以後唔好賤格」，泛民當然火滾，結果委員會主席快快手去到下一個流程，爭論先告平息。