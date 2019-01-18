幼稚園停課：議員倡到校注射疫苗服務加碼

冬季流感肆虐，衞生署今(18日)宣布，建議爆發流感的幼稚園及幼兒中心停課7天，倘幼稚園或幼兒中心4日內有3宗流感個案，即定義為爆發。立法會議員郭家麒認為有關安排可接受，但對於目前過千間幼稚園中，只有151間有到校注射疫苗服務，他認為比例遠低於小學，政府應於下一個流感高峰期或下一個冬季前，增加納入在疫苗資助計劃的學校，並且將學校老師和員工歸納在計劃當中。



教育界議員葉建源指，「4日3宗」的停課標準較過往需20%學生感染才停課的標準寬鬆，惟指引尚有不清楚的地方，例如「4日3宗」是以每班、每級，抑或每間學校計算。他指目前的停課安排混亂，如政府倡議191間學校停課7天，卻沒公布有關名單，令學校和家長需要個別溝通，鑑於學校人手有限，易造成混亂和不必要的憂慮。



議員蔣麗芸表示，為防患未然，政府應考慮幼稚園全面停課，學校則應繼續開放，以方便未能及時安排的家長託管學童。她又說，兒童流感嚴重個案中，有3宗是7至8歲小學生，為爆發流感而停課的措施應擴展至小學，政府應提早決定停課安排，讓學校及午膳供應商和校車等早作準備。



非牟利幼兒教育機構議會顧問曾甘秀雲認為，政府訂出學校自行決定停課的準則尚算清晰，但長全日制幼兒學校的家長多屬雙職父母或家中缺乏照顧者，因此幼兒會否因停課而無人照顧，學校可能要特別考慮和處理。她認為，參考以往沙士停課等做法，學校可繼續開放個別課室，讓無人照顧的幼兒回校，幼兒進入學校前要探熱，員工每日有3次為幼兒檢查體溫及監察身體狀況。



香港幼稚園協會會長唐少勳表示，當局建議爆發流感的學校停課7天，讓學校做全面清潔及疏散人流的安排，較提早放新春年假好，因學校停課前要做很多準備，亦要考慮家長無法照顧幼兒的問題和習作的安排。