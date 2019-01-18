內地男誤當胞兄子生父　母申確認父子身份遭拒

一名內地男子為逃避內地的生育政策，於2010年安排胞弟帶同懷孕的情婦來港分娩，在港誕下一名「雙非」私生男嬰，但胞弟誤把自己登記為男嬰的父親。事隔14年後，生父為兒子申請美國簽證時，才揭發有關錯誤。生母其後引用《父母與子女條例》要求法庭頒令確認兩人的親生父子關係，區院2015年駁回該申請後，生母早前提出上訴，上訴庭今(18日)頒下書面判決，指該男童並非與香港有密切聯繫，駁回上訴。



申請人是男童的生母，兩名答辯人分別是男童的生父和叔父。上訴庭認為，確立父母身份是嚴肅的事情，可能會有深遠後果，而政府掌握的相關資料比法庭好，可評估有關法律程序是否被濫用和另有目的，而律政司司長在接獲法庭邀請後，以介入人身份參與是次上訴，並反對申請人的申請。



判決書透露，男童的生母和生父都是武漢人，他們都並非香港永久居民，也不是在香港居住。他們於2008年尾開始有親密關係，生母當時是單身，生父當時是已婚。男童的生母於2009年9月發現自己懷孕，考慮到他們的私人情況和內地的生育政策，生父決定安排生母來港分娩，並陪她來港進行產前檢查。



男童於2010年4月在香港養和醫院出生，由於生父當時要工作，他安排胞弟陪生母來港。生母於2010年5月為男童進行出生註冊登記，並為他取得出生證明書。



按男童的叔父所述，他在養和醫院付款給一名女子，由她協助取得男童的出生證明書，他當時把自己和生母的身份證明文件和旅遊證件交給該名女子，該名女子後來帶他們在生死註冊處登記，男童的出生證明書由叔父保管，叔父於2010年5月返回武漢後，才揭發男童出生證明書上的父親登記竟然是自己，但叔父不敢告訴男童的生父。



男童的生父母後來分手，生母於2012年嫁了給另一名男子。直至2014年10月，生父為男童申請美國簽證時，才發現男童出生證明書上的錯誤。男童的生父母於2015年5月要求人事登記處糾正該錯誤，人事登記處只肯在出生證明書上劃去叔父的姓名和加上生父的姓名。



他們不滿這個解決方法，覺得繼續留下叔父的姓在將來可能會引起問題和尷尬。生母決定引用《父母與子女條例》，，並向法庭呈交親子報告，證明生父有99.99%的機會是男童的父親，要求法庭頒令確立生父的父親身份，但區院認為男童並非與香港有密切聯繫，駁回其申請。



上訴庭同意區院的觀點，指男童只是在香港出生、擁有香港永久居民身份和偶爾來港做身體檢查，卻不是長期或慣常在香港居住，不屬於與香港有密切聯繫的人，不符合要法庭為確立其父親身份的條件，故駁回上訴。