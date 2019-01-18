收緊長者綜援風波　議員籲陳茂波勿重蹈覆轍

新一份財政預算案將於下月公布，多名立法會議員今日(18日)與財政司司長陳茂波會面，提出多個訴求，當中要求將爭議項目列於演辭當中，避免近日提高長者綜援門檻的爭議再現。



政府早前突然收緊長者綜援合資格年齡門檻，更辯稱有關措施早已列入去年通過的撥款條例草案當中。議員陳志全表示，上述事件弄至滿城風雨，他已向陳茂波反映，重要政策放在預算案中是沒有理由一句不提，提醒陳茂波要避免同樣事情再次發生，要求陳日後有同類政策時要放進演辭之中，以令市民及議員知悉。



議員范國威表示，會面上批評陳去年公布派發4000港元的措施「派得衰過人」，過去是因未有做好長遠規劃，才令社會有派錢的訴求，要求政府將長者醫療券金額增加等。



此外，鄉議局亦於今日約見陳茂波，提出將六條新界隧道免收費，以配合三隧分流方案，預料政府每年少收23億元，亦要求政府撥出50億港元用於5個針對鄉郊的基金，包括支援鄉郊應對天災、推動鄉郊文化發展、支持鄉郊基礎建設等。鄉議局認為政府過往多年對鄉郊撥款非常少，惟全世界正朝住鄉郊發展，直言鄉郊有大發展空間，相信發展鄉郊會有一定支持。