無業漢涉姦印傭　控方指被告在智障女旁摸事主全身

55歲無業漢曾偉新涉於前年聘請印尼女傭照顧其智障女兒首日，在女兒身旁大肆非禮，撫摸印傭全身，約一周後他又重施故技再非禮印傭。印傭則一直啞忍，但之後兩日曾又疑變本加厲兩度強姦印傭，印傭最終向印尼領事館求助，並由領事館職員報警。



曾被控於前年12月10日及18日在黃大仙下邨的家中共兩度非禮當時27歲印傭X及於12月19及20日在家兩度強姦X。他今(18日)於高院否認兩項非禮及兩項強姦罪，控方傳召涉案印傭作供並述說其中兩次事件，印傭作供期間一度情緒激動需法官休庭讓其冷靜。



現年28歲的X稱，前年12月10日被告接她到其家中當女傭，她主要負責照顧被告年約13歲且弱智的女兒，她與該女同房及同床，被告與妻子同房，但被告亦囑咐X不要鎖門。



X指，12月10日當晚她與被告女兒同睡，被告進房替女兒加被，期間卻撫摸X，從頭髮開始至肩膊、胸部、大腿及陰道，X驚醒並說「No, no, no(不，不，不)」，並曾推開他，被告卻稱：「瞓覺瞓覺。」又在她耳邊說「I love you(我愛你)」並離房。X指當時很怕失去工作，她是家中經濟支柱，要供養在印尼的母親、3個胞弟及兒子，故不敢告知他人。



X又稱在12月19日晚，被告又趁她與被告女兒同睡時，進房並拉X到自己房間，推她上床並壓在她身上逼她脫褲再將她強姦，她曾以印尼語叫「救命」，但被告不但沒停手且表現更粗魯。惟他們聽到門外有鎖匙聲，應是被告妻回來，被告遂推X回女兒房間。X指，當時很驚慌想找人幫忙，且在網上找到印尼領事館電話遂致電，但沒人接聽。她又曾致電中介人但始終怕失去工作，遂只向中介人稱很驚慌。



另外，據控方開案陳詞指，被告亦曾於前年12月18日在女兒房間，在女兒旁邊撫摸X全身，被告亦於20日下午，趁妻不在家，X在廚房時，攬着X的腰並推她到鋅盆旁，脫其褲子強姦X，X曾掙扎及咬被告但被告仍繼續，最終抽出陽具逼X跪下企圖在她嘴內射精，X極力反抗下被告射精在X手上並離開。



控方指X希望留下證據遂把精液抹在內褲及牛仔褲上。X當日繼續工作，其後將事件通知中介人並於翌日到印尼領事館求助，領事館職員代為報警。