怪癖男高價收少女M巾　醫生︰吸入恐致死亡

怪男半夜騷擾少女，求售染血衞生巾！事主周三（16日）在網上公開事件，指有怪男出高價要求購買她使用過的染尿衞生巾。事主不堪受辱，錄下通話證據。有醫生警告，衞生巾的細菌會經時間發酵，免疫系統欠佳的人士如有親密接觸，可致細菌入血，嚴重者或致死亡。



事主在網上透露，當日凌晨約1時多，收到多個由同一陌生號碼所撥打的電話及WhatsApp。她不勝其擾，接聽電話，未料該男子詢問她是否正值月事︰「你賣唔賣？賣M巾，買你依家嗰塊」。



該男子出價5000港元，希望事主能在面交時，即場在廁所脫下衞生巾，又要求事主在衞生巾上小便，直言︰「我真想好想聞呀」。



事主大感愕然，斥謂：「搵你老母攞啦！」並憤而掛線。事後在網上分享該段電話錄音，怒斥︰「死變態佬，半夜三更打嚟玩X我電話」。



家庭醫生關嘉美接受《港呢啲》訪問時表示，尿液、大便及經血沾有大腸桿菌、黴菌、真菌，甚至有金黃葡萄菌及乙型鏈球菌等。從人體排出後，會經時間分解及發酵，逐漸壞死及腐爛，並發出惡臭。



關嘉美警告，如有人直接觸碰或間接吸入，容易沾染細菌，若免疫系統欠佳者，更可能無法抵抗，導致發燒或病菌入血等，嚴重者甚至有死亡風險。

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