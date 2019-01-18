網民熱話：海關查冒牌藥　藥房職員發難兇關員

執法唔係大晒，靠惡都唔係大晒！網上流傳一段短片，數名海關人員到上水一藥房執行行動時遇上惡漢職員。片中可見一名惡漢職員疑不滿海關「趕客」，隨即被辣着，上前「兇」關員之餘，更要求行出店外，又指「海關又點，大晒呀」，「唔好阿趦阿趄(阿之阿左)呀！」



社交網站fb專頁「巴打絲打 Facebook Club」，有網民上載僅15秒的短片，引起逾千個留言，片中可見數名關員到一間藥房採取行動，但身形高大的惡漢職員似乎未有理會關員，以普通話問顧客「要甚麼？」，關員隨即指「冇生意呀。」



生意被趕後，職員立即發惡，大聲指「咩冇生意呀？你同我行出去呀」，同時一手將關員推出店外。另一關員表明海關身份，但職員未有嚇怕，反「兇」海關指，「海關又點呀？大晒呀？你唔好喺度阿趦阿趄(阿之阿左)呀！」



大批網民留言指希望搵出藥房所在地。海關回覆東網指，昨日(17日)在多區採取打擊售賣冒牌物品的執法行動。行動中，海關人員到查詢中所提及位於上水的一間零售店舖進行調查，期間店方曾不願配合調查。海關人員其後於店內檢獲67盒懷疑冒牌保健沖劑，並拘捕該店舖一名男負責人及一名男店員。被捕人士目前正保釋候查。



根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。 根據《香港海關條例》，任何人如對為執行職責而行事的海關人員，故意予以襲擊、抗拒或阻撓，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款5000港元及監禁6個月。



網民有話說：



Eric Lee：香港真心正！誰大誰惡誰正確！



Gary Choi：臨尾果(嗰)句唔順暢，表現到有d怯



Raylao Lao：揸正嚟做！日日掃佢場。



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