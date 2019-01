食物環境衞生署食物安全中心繼昨(17日)公布一批新西蘭進口預先包裝煙三文魚可能受致病菌李斯特菌污染後,食安中心今(18日)表示,在跟進調查時,因應最新資料發現進口商百佳超級市場(香港)有限公司曾進口另一批涉事煙三文魚,呼籲市民不要食用有關產品,業界如持有受影響產品,應停止使用或出售。



食安中心發言人指,跟進調查時,發現涉事進口商曾進口240包同款但不同有效食用日期的受影響產品,部分已售出,已指示進口商亦須將上述產品停售、下架及展開回收。



產品名稱:Beech Wood Smoked Slices

品牌:Regal New Zealand King Salmon

來源地:新西蘭

生產商:The New Zealand King Salmon Co. Ltd

進口商:百佳超級市場(香港)有限公司

淨重:每包100克

批號:M362D

此日期前食用:2019年2月1日