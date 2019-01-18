淋天拿水燒死大佬案重審　無業漢再判囚終身

案底纍纍、染有毒癮的無業紋身漢魏漢光(46歲)，在2013年6月12日於九龍城一個單位內，向他認識逾30年的「大佬」鄭港生淋潑天拿水及點火，最終令對方全身7成燒傷斃命。魏於2014年在高院被裁定謀殺罪成，依例判處終身監禁，但他於2016年上訴得直，案件於上月發還高院重審。案件經過21天審訊後，7名陪審員今早(18日)開始退庭商議裁決，約7小時後，最終仍一致裁定他謀殺罪成，他再度被判終身監禁。



控方早前指，2013年5月29日，死者鄭港生(57歲)於九龍城打鼓嶺道11號2樓寓所之客廳內全身着火致身體多處燒傷，6月12日不治。控方指是被告蓄意放火，意圖殺害鄭或令他身體受嚴重傷害。控方指案發當日除被告與死者外，亦有3名女子在現場。其中一名女子見死者坐在客廳，突然聽到被告大叫並向死者淋潑液體，死者及後即着火。



被告與警方進行錄影會面時稱，事發時他正以酒精抹衣車，意外把酒精潑到死者，而死者正在吸煙，最終導致全身着火，而案發時被告剛吸服完冰毒不久。控方指被告說謊，又指根據有到現場檢視的法證專家的意見，死者應是被淋潑易燃液體及被點火導致全身着火。