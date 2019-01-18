無鋼筋亦無礙結構完整　專家指紅磡站不用重建

沙中線紅磡站獨立調查委員會今午(18日)續訊，委員會委聘的獨立專家證人、RPS Consulting Engineers董事Don McQuillan指，如繼續於月台層板底部開鑿石屎檢測是無意義及浪費資源，又指即使鋼筋底部完全沒有鋼筋都無損結構完整性，即使只放竹枝在內亦全無問題。



中科代表律師蘇信恩引述McQuillan的專家證供，提及東西線月台層板底部即使將鋼筋抽走仍可以保持月台完整性，蘇即詢問他「咁就咁擺啲竹枝落去得唔得？」，Mcquillan回應「可以呀，你講得啱」，又指其他專家證人都認為再開鑿月台底部是浪費時間的行為，月台底部的工程質量已超出守則要求。



禮頓代表律師石永泰指，曾有政治人物指出政府及專家證人等提及螺絲絞牙扭入螺絲帽標準不一，猶如「街市買菜講數」，McQuillan直指是混淆視聽，不應將所有測試結果「撈埋一齊講」。McQuillan又指開鑿石屎檢測結果會誤導公眾，因政府訂下37毫米扭入標準是過於嚴謹，未必適用於月台所有區域，亦認為月台不必拆掉重建。



McQuillan又提到月台已建好3年，至目前為止仍未發現問題。委員會主席夏正民詢問他如何確保日後都不會出現安全問題，McQuillan解釋，月台的防水層能有效確保螺絲帽不被空氣及水分侵蝕，而且螺絲帽本身的承托力不會改變，除非受到相反方向的壓力，否則不會出現疲勞狀況。



港鐵表示將於下月1日開始，再以9個鋼筋螺絲帽樣本進行拉力測試，政府代表亦會在場見證，預料同月4日完成測試。所有證人已作供完畢，聆訊將押後至本月28及29日由各涉事方進行結案陳詞。