捲水署工程風波　潘樂陶：再問一百次都唔答

水務署被指在沒有公開招標之下，把濾水廠加設氯氣生產設施的逾億港元工程合約，直接批出予潘樂陶擔任執行董事的安樂工程有限公司，水務署另又被指在考慮引入氯氣機前，聯同安樂工程代表組織考察團出國，部分費用亦由安樂支付。潘樂陶今天(18日)就其獨立屋涉僭建一案應訊後，拒絕就其公司捲入水務署工程風波之事回應詳情。



潘樂陶今在庭外向傳媒表示否認僭建指控後，有記者問潘曾否於2016年5月帶同安樂工程、水務署及環保處的人員去美國和烏拉圭考察氯氣設施，潘表示「我冇去」，亦拒回答由哪一位安樂工程的代表「帶團」。



傳媒繼續追問安樂工程在考察後取得水務署加裝氯氣生產機的合約，問潘會不會牽涉延後利益，潘重申「我唔答呢個問題」。當被問及潘的公司「冇招標就攞到合約」時，潘指「水務署係我哋Client(客戶)，你可以同水務署講，好唔好？」潘強調他只打算回應僭建案，該案以外的事他不想回應，對於公司是否牽涉延後利益等事，潘說：「我都話唔會答呢啲問題，你再問多一百次，我都唔會答呢條問題。」