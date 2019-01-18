幼稚園停課：增至208間　4歲男童甲流併發腦病變危殆

冬季流感疫情迅速在學校間蔓延，多間幼稚園先後爆發。衞生署衞生防護中心今日(18日)下午交代最新的校園流感應對安排，建議合共191間幼園及幼兒中心，停課7天。衞生防護中心今傍晚再次更新學校停課名單，增至208間學校。



詳細停課幼稚園名單可按以下連結查閱： https://www.chp.gov.hk/files/pdf/kgccc_suspension_list_chi.pdf



另外，衞生署衞生防護中心今日公布，正調查一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，涉及一名4歲香港男童，他過往健康良好，自1月15日起出現發燒、咳嗽和流鼻水等病徵。他於1月17日出現抽搐，並到基督教聯合醫院急症室求醫，同日轉往該院的兒科深切治療部接受進一步治療。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發腦病變。病人現時情況危殆。



初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他的父母近日曾出現上呼吸道感染病徵，其父親已康復，而母親則獲建議求醫。兩人情況一直穩定。病人的家居接觸者為父母及一名妹妹至今均沒有出現病徵。衞生防護中心正繼續調查。



至於幼稚園爆發個案方面，衞生防護中心亦公布兩間分別位於東涌及粉嶺的幼稚園爆發甲型流感個案。東涌金巴崙長老會青草地幼稚園的爆發個案涉及12男7女，介乎3至5歲，以及1名女職員。涉及班別為K1、K2、K3。他們自1月5日起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛等病徵。19人已求醫，當中18人到私家醫院求醫，1人曾到瑪嘉烈醫院接受治療後已出院，全部病人情況穩定。1名受影響學童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。



粉嶺神召會幼稚園的爆發個案涉及8男12女，介乎3至6歲，涉及班別為A1、A2、A3及P1、P2、P3，他們自1月7日起先後出現類似病徵。20人已求醫，當中14人到私家醫院及私家診所求醫；2人曾到大埔那打素醫院求醫、2人曾到北區醫院求醫、2人曾入住大埔那打素醫院接受治療後已出院，全部病人情況穩定。5名受影響學童的鼻咽樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。



防護中心已派員視察上述2所學校，滿意學校的衞生情況。