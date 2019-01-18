強姦新到職印傭　建築工罪成還押候判

育有一名2歲女兒的年輕爸爸，涉嫌半夜強闖家傭臥室，強姦首度來港、到職不足一星期的印尼籍家傭，他否認強姦罪名，案件在高院經過連日審訊後，由5男2女組成的陪審團，今早近10時開始退庭商議裁決，退庭約10小時後，以6比1大比數裁定被告馮海洋一項強姦罪罪成，法官將案押後至下月13日始聽取辯方求情，被告需還押候判。



任職建築工的27歲被告馮海洋，被控於2017年10月21日，在其天水圍公屋住所內，強姦現年26歲的印尼籍女子X。控方透露X在印尼已婚並育有3歲女兒，於2017年10月13日抵港，同月16日到被告家任職。被告與父母、女兒及4個姊妹，住在2個相連單位，被告與女兒及X同住其中一個單位。



X早前供稱，事發當日凌晨，被告敲她房門將她吵醒，突捉她雙手將她推入房，壓她在床上強吻她，伸手入她睡衣褲摸胸及指插她私處，又捉她的手要她摸被告的陽具。X稱曾大叫反抗，但遭被告掩口，她掌摑及扯被告頭髮，又用英語說「不」，最終被告無戴安全套將她強姦，在她體內及大腿上射精。案情指，X其後傳訊息給僱傭公司職員求救，僱傭公司東主得悉後報警，警員同日到單位調查，其後拘捕被告。