發射台：內地假疫苗害兒童　監管制度淪裝飾

內地疫苗屢爆問題，近日江蘇淮安金湖縣就被揭發當地有逾百名嬰兒口服了過期脊灰疫苗的風波。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》指，內地爆出吉林黑心假疫苗後，有關部門繼續懶理問題疫苗，任由兒童遭毒害，監管制度淪為裝飾。節目又指，中國人口將進入負增長，惟假疫苗、毒奶粉橫行，令年輕家庭不敢生育，長遠勢嚴重影響國家發展。



脊灰疫苗是用作預防小兒麻痹症，官方稱有一百四十五名嬰兒口服了一批過期疫苗，惟網傳中招人數多達兩萬人，有受害家長指嬰兒出現嘔吐、嗜睡，甚至出紅疹等徵狀，涉事部門事後承認有人貪方便胡亂輸入疫苗批號而肇事。去年爆出吉林長春長生假疫苗震驚全國，惟不足一年即發生過期疫苗事件，反映當局聲稱加強監管疫苗只是空話，亦顯示內地政府根本不重視兒童的成長環境，容許一支又一支的問題疫苗去摧毀他們的人生。



目前內地正就疫苗管理法進行諮詢，然而增設法例效果成疑，例如內地有形形色色的監管機構遍布各層面，惟不論疫苗或食品仍不斷爆出造假醜聞，故問題在於執法不嚴，因此法例再多，若執法水平不改善，法例和監管制度只會淪為裝飾，「得個睇字」。



另外，國內社科院已指出中國人口將於十年後開始負增長，雖然內地已落實二孩政策，但出生率未見明顯提高。節目認為國內假疫苗、毒奶粉橫行，為人父母者還要面對炒樓導致的樓價高企，工業建築、環境治理統統造假的惡劣情況，在國家提供不到任何保障下，自然不願意生育，長遠下去，人口減少及老化的問題，將嚴重影響國家的發展步伐。



讀者欲觀看《發射台》全部內容，方法非常簡易。已安裝東網APP的讀者，只要登入東網APP，點選右上方的《東網電視》Icon，進入頁面後選擇左邊的「時事」分類，再點選各集節目，影片就會自動播放，更可一氣呵成觀看多集節目。



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