漂白水消毒有副產品　濃度高可致蠶豆症患者不良反應

氯氣與次氯酸鈉同為食水消毒劑，有水務專家指出，氯氣及次氯化鈉的消毒成效一致，但最理想還是以氯氣消毒食水，因為次氯酸鈉在處理過程中會產生副產品，有機會對欠缺某種酵素，例如蠶豆症患者引起不良反應，對其濃度必須有嚴謹標準控制。水務署指，已制訂了嚴格監控機制，確保食水中消毒副產物含量遠低於世衞準則值，強調使用次氯酸鈉作食水消毒不會構成健康風險。



水務諮詢委員會主席陳漢輝解釋，俗稱漂白水的次氯酸鈉在食水處理過程中會產生微量消毒副產物，例如亞氯酸鹽、氯酸鹽、溴酸鹽和高氯酸鹽等鹵類化學物，有機會對欠缺某種酵素的人士引起不良反應，所以世衞對次氯酸鈉用作食水消毒劑的含量有嚴謹控制，濃度限制在700ppm，而水務署的標準更嚴格，限制在300ppm。



陳說，氯氣生產機組除生產氯氣外，亦可生產次氯酸鈉，而次氯酸鈉消毒食水的做法在英、美、新加坡、日本及內地被廣泛使用，相信只要控制濃度不超標，不會構成健康影響，但他坦言，以氯氣消毒是最理想做法，可惜目前未有小型氯氣生産機，長遠希望能有小型機種面世，讓全港濾水廠能增設氯氣生産機。



水務署稱，已制訂了一套嚴格監控機制，確保食水中消毒副產物（包括氯酸鹽）含量降至更低水平，即遠低於世衞準則值，強調使用次氯酸鈉作食水消毒不會構成健康風險；科學文獻亦沒有確實證據顯示，使用次氯酸鈉處理食水會對蠶豆症患者帶來影響。



兒科專科醫生趙長成指出，蠶豆症又稱「G6PD缺乏症」，患者缺乏一種紅血球分解葡萄糖代謝過程中的重要酵素G6PD，故紅血球在接觸某些物質刺激後容易發生溶血反應，如不應接觸樟腦丸或服用蠶豆以及含水楊酸（即阿斯匹靈）類藥物。至於家用漂白水，若以1：99濃度擦拭地方，只要在半小時內以清水清潔，則不會引起蠶豆症的不良反應。