本報前年揭洩氯事故　去年運化學劑往濾水廠險爆炸

全港首間安裝自行生產氯氣機的牛潭尾濾水廠於二○一七年發生洩漏氯氣事故，但水務署「密冚」，結果被本報揭發後才承認。原來去年八月該濾水廠亦險發生氣體爆炸事件，承辦商在運送次氯酸鈉到大埔廠房的過程中，將次氯酸鈉注入盛載容器時，容器內發生化學反應，氣體膨漲及容器變形，幸及時被發現，未讓成災禍。



本報早於前年率先報道牛潭尾濾水廠發生洩氯事件，當年6月18日，該廠房機組一個氯氣喉管「法蘭」(flange)的螺絲鬆脫，令機組出現輕微氯氣洩漏，廠房的偵測系統探測到氯氣水平達3ppm，廠房要啟動吸氯系統歷時廿分鐘始能清除洩漏的氯氣。不過，水務署未有通報消防處，亦無向外公布。



本報早前接獲消息指，牛潭尾濾水廠試運期間曾發生洩氯及懷疑爆炸事故，記者向水務署求證，署方才承認去年八月一日，該廠確實發生事故。原來該廠每日須運送次氯酸鈉供大埔濾水廠作食水消毒之用，而當日負責運送的承辦商用軟喉管把次氯酸鈉注入容器時，容器內發生化學反應產生氣體膨漲，導致容器變形及軟喉管被彈出，幸即時停止注入，才避免發生爆炸事故。



水務署回覆本報查詢指，經調查發現是由於容器未有徹底清洗，容器內懷疑有酸性液體，發生瞬時化學反應，故有小量氯氣在化學反應中產生，並在空氣中消散，事故中無人受影響，強調牛潭尾濾水廠進行現場氯氣生產先導計劃期間從未發生爆炸。