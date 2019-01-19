新機組未裝舊系統拆先　水署甩轆兩廠停製氯

水務署未待牛潭尾濾水廠安裝氯氣生產機組的先導計劃完成，便急急動工在大埔廠房再建造四台氯氣生產機組，不但引起公眾對合約審批程序的質疑，更疑因急就章而令新安裝的氯氣生產機組「被廢武功」。大埔廠房因要先拆走原有液態氯氣設施，但新機組又及完成安裝，以致出現製氯「真空期」，要由牛潭尾廠協助補給；但荒謬的是，由於氯氣不能運送，牛潭尾廠新安裝的氯氣機被迫停產氯氣，改為生產俗稱漂白水的次氯酸鈉供大埔廠使用。有立法會議員批評水務署規劃失誤，以致造成如此亂局。



牛潭尾濾水廠於二○一六年展開安裝氯氣設施的工程先導計劃，該廠設有三間完全分隔並已附有吸氯系統應對洩漏氯氣緊急情況的液態氯儲存室，署方將其中一間改動用作安裝一台現場氯氣生產機組設施，自行生產氯氣取代從內地進口液態氯氣，減低運送液態氯氣的安全風險。



至於大埔濾水廠安裝四台氯氣機組的情況卻不同，由於廠房空間所限，第二期擴建工程又未完成，加上基於安全理由，濾水廠現場氯氣生產設施測試或運作時，不可在同一廠房儲存液態氯氣設施，故安裝時必須將廠房內原有液態氯氣設施拆除，以致在此段期間該廠出現製氯供應「真空期」，需由牛潭尾濾水廠補給。



不過，由於氯氣不能運送，故只能運送液態的次氯酸鈉到大埔濾水廠供食水消毒用途，而原本計劃自行生產氯氣的牛潭尾濾水廠，即使完成兩台機組的安裝，亦因為要生產次氯酸鈉而暫時放棄「正職」，不能生產氯氣，令機組「被廢武功」，拖慢濾水廠使用自行生產氯氣的時間表。



水務署稱，為確保將來以現場生產氯氣作食水消毒的安排穩定可靠及配合運作需要，例如在安裝現場氯氣生產機組時須暫停運作液態氯消毒設施，各濾水廠包括大型和小型濾水廠均設有次氯酸鈉投放系統，這些系統已完成安裝及測試，並已按需要投入運作。



曾參觀牛潭尾濾水廠的立法會議員黃碧雲批評水務署規劃失當，認爲署方在大埔濾水廠開展安裝工程前，就應考慮到消防及空間所限等問題，作出應變措施以避免廠房消毒系統運作停頓：「有乜理由起緊（氯氣機）時先發現唔可以運作，要靠另一個廠運食水消毒劑先可以運作啊？操作簡直離譜！」她促請署方公開交代事件。