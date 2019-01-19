水署合約無提及氯氣生產機　業界促公開評估報告

安樂工程在無公開招標下取得水務署的過億港元合約，水務署辯稱相關的氯氣機安裝工程，屬於安樂原本投得的機電工程定期合約中一部分。然而本報翻查安樂工程內部員工通訊，發現該份定期合約內容並無提及氯氣生産機等安裝設備工程。有工程師認爲，水務署做法欠透明，有需要交代不公開招標的評估報告。



本報翻查安樂工程二○一五年的員工通訊《樂訊》中提及該份定期合約內容，該公司在文中聲稱，成功獲水務署續約三年，由一五年五月一日起生效，合約範圍涵蓋港九新界及離島地區，邊境禁區及大嶼山的水務工程亦有涉及，合約內容包括裝設電氣及通風空調系統，以及空調裝置、熱水器、水質監測儀器、污泥壓濾機及脫水裝置的相關儀器的定期維修保養工作；此外，更要為安裝的機械設備、提供的零件和儀器進行額外維修和法定的檢測工作。不過，對於氯氣生産機等設備安裝工程，該文則完全沒有提及。



資深工程師、公共專業聯盟召集人黎廣德指出，將附加工程納入之前已批出的定期合約之內，必須符合三大因素，包括工程性質是否相符、工程金額是否符合佔定期合約的比例，以及做法是否符合公衆利益。



他認爲，牛潭尾濾水廠加建現場氯氣生產機組屬於額外採購工程，性質與加建機組不同；而兩千萬元的工程費用亦絕非小數目，須視符合約金額比例才納入定期合約：「你無可能附加合約的工程費佔整體合約的大部分，妹仔大過主人婆！政府兩千萬(港元)工程都需要上立法會批准啦！點可能會咁簡單處理呢？」他質疑水務署做法，批評招標過程不透明，促請署方公開評估報告釋除公衆疑慮。