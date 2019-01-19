探射燈：STEM課程低效　港學生創科知識弱

對於政府大規模撥款予創科發展，但市民對香港是一個智慧城市的說法仍有保留，有機構早前調查發現，只有約15%的受訪者認為政府投入足夠資源培育創科人才，有學者認為STEM（科學、科技、工程及數學）學科教育欠缺成效，本地學生知識層面較內地生薄弱，認為政府要加強力度培養人才。



有科網公司去年底就智慧城市的認知及科技應用進行調查，發現70%受訪企業認為難以招聘有數據分析的人才，另亦只有14%的市民認為政府投入足夠資源培育創科人才，數字較上一年的21%低。



香港大學城市規劃及設計系講座教授葉嘉安指，本地科技界人才不足，因本地教育制度並不完善。他指自三三四推行後，學生在數理、程式編碼上的基礎與舊制比較下大不如前，他認為是中學STEM課程失敗，日後難與內地及外國的人才競爭，希望政府加強中學與高等教育的配合，並提高各大院校在科研學科的收生門檻。

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