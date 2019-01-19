探射燈：智慧燈柱收集資料　恐惹私隱爭議

近年政府推行智慧城市如火如荼，今年內在觀塘區推出「多功能智慧燈柱」試驗計劃，首階段更換位於常悅道附近的燈柱成為智慧燈柱，分別有約44支，亦希望在九龍東地區透過多功能路燈來收集地區實時數據，不過有議員擔心監測數據若不妥善處理，會惹來私隱問題。



現有的路燈功能會統計人流與車流，根據東網記者現場所見，路燈疑似裝有閉路電視，但未有標示正進行影像收集，根據現時的《個人資料（私隱）條例》，資料使用者需要確保受影響人士知悉他們受閉路電視系統的監察、其目的與可向誰查問有關情況。



觀塘區區議員潘任惠珍直言，對試驗計劃有保留，擔心日後會引起私隱問題，「裝一支天眼都咁大爭議，何況依家係20支？會唔會有一日好人行街都驚。」她表示雖然位置並不在人流多的地方，但曾在區議會詢問有關問題，政府代表都未有正面回覆將收集甚麼數據，以及如何處理。



發展局回覆指，多功能路燈是透過閉路電視攝影機和影像分析技術即時計算出經過相關路段的人流與車流，過程中並不涉及任何錄影及儲存影像。

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