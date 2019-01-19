探射燈：智慧城市講就無敵　愚蠢政府枉燒3億

政府大力推行智慧城市，2015年施政報告提出以九龍東為試點，惟負責的起動九龍東辦事處推行智能策略概念驗證2年，成效差強人意。其中「多功能路燈」只顯示氣溫濕度等數據，卻花近3億港元，被轟多餘兼浪費公帑；智慧回收箱無助前線清潔工工作；聲稱去年推行的違例泊車概念驗證至今無影，更與其他部門計劃重疊。學者狠批部門各有各做，令推廣智慧城市「唔知做啲乜」。



起動九龍東辦事處於2017年斥資約1000萬港元研發多個概念驗證計劃，其中多功能路燈稱可協助多個部門收集不同數據，政府計劃陸續於觀塘及港九其他地區，合共安裝400支該類路燈，預算開支約2.72億港元，每年營運開支約3200萬港元。



現時全港僅有的3支多功能路燈，分別在觀塘該處總部、反轉天橋底1號及3號場，惟只有1支有電子屏幕，顯示氣溫、相對濕度、空氣質素等。至於實時停車場空置泊位，屏幕只提供下載「我的九龍東」手機應用程式的二維碼，未能即時在屏幕上查詢。



該屏幕亦顯示現有及準備安裝，合共7支燈柱的位置與配備，其中只有3支有觸控屏幕，有1支路燈提供WiFi熱點與電動車充電設備，另一支有太陽能電路板，其他路燈只作空氣與天氣監測，及人流與車流統計。在附近工作的王先生批評，相關資料在一般智能電話亦輕易找到，炮轟政府浪費公帑，又批評辦事處從未公布進度。



該處去年在九龍東33個地點的回收箱內安裝傳感器，希望改善收集安排與減少回收箱過滿的情況，惟多處清潔工均不知情，坦言安裝智能系統對前線工作毫無幫助。



相關計劃又推出「違例泊車監察系統」測試，利用影像分析技術監察違例泊車，盼協助前線人員執法。計劃原定於去年11月，在觀塘鴻圖道、駿業街與新蒲崗四美街一帶推行，但至今仍未安裝。事實上，警方早於2017年在九龍東完成另一項先導計劃，利用攝錄機協助警務人員就6種交通罪行執法，現時更擴展至全港試驗，與相關計劃重疊。



港大城市規劃及設計系講座教授葉嘉安斥政府推行智慧城市力度不足。對於該處在多方面進行測驗，他認為政府應先清晰次序，集中處理最影響市民的交通問題。



立法會議員莫乃光批評計劃成效太慢，認為按現時該處人手，難以有效率地推廣智慧城市。而觀塘區區議員顏汶羽批評，該計劃實行上與多個部門協調不足。



發展局發言人指，有關路燈主要為政府部門的不同應用進行概念驗證及技術可行性測試；該局於上月展開違例泊車監察系統測試，現正作詳細設計，而該系統利用攝錄機及影像分析偵測違泊行為，警方的先導計劃主要利用流動攝錄機。另智慧回收箱現開始收集數據和系統測試。



-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

