Dr.東：刷牙知易行難　牙醫拆解5原因

為何學完刷牙都難遵守？香港牙醫學會會長廖偉明綜合出五個原因，當中香港最常見是不少人因輪班和夜更工作打亂刷牙時間。另一原因是返工太辛苦，放工想倒頭大睡懶刷牙。廖提醒，疏於刷牙有健康風險，「荷包」都有風險，一旦要鑲假牙隨時花一萬五千至三萬港元，一個月糧都沒了。以下是五個難遵守原因：



一：不為意污糟

用舌頭舔牙縫舔不到任何食物殘渣就以為牙齒乾淨。惟不停進食已累積不少食物殘渣或糖分在口腔，口腔內有肉眼看不見的細菌滋長也沒為意。一旦覺得刷牙不重要，潛意識就不會將刷牙視作睡前必做工夫。



二：反叛心理和教育不足

較常發生在小童或青少年，想證明突破常規都可以「無穿無爛」；即使現時資訊發達，一般人、特別是長者對清潔口腔仍一知半解。



三：時間和生活限制

香港有不少打工仔因工作太累，回家已直接跳上床熟睡，花數分鐘刷牙也提不起勁。另一種港人較常見問題是夜更工作，例如保安員經常不清楚應何時刷牙。廖指，不論早夜更，只須以睡前為刷牙指標即可。



四：逃避發炎位置

刷牙時經常流血的位置，很多人都選擇逃避，敷衍刷刷就算。廖說，出血地方不能忽視，要勇於面對，一直逃避，牙石會不斷積聚，增加牙周病風險。



五：深信有其他潔齒方法

有人會誤以為咀嚼香口膠能潔齒、用漱口水就等於潔齒。廖說，市面上的漱口水有消毒功效，但對於有牙周病的人可能未必足夠，而且漱口水不能如刷牙般刷走牙縫食物殘渣。



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