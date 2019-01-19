Dr.東：度身拍片教刷牙　讓病人隨時重溫

牙齒早刷晚又刷，但正確方法連牙醫都形容是最困難學問，易學難精！為教授病人正確保護牙齒法門，牙醫學會會長廖偉明想出於教導病人刷牙時拍片，讓他們隨時能翻閱手機「溫習」。廖又建議數種刷牙方法給大家參考，新春前收下護牙「大禮」，免牙周病來襲：「儲牙又儲財！」



若有參加過學童保健或者每年都有洗牙，大家也曾經歷過洗牙後的「教刷牙」環節，由牙醫或牙齒保健員以牙齒模型示範如何刷牙。不過，每次由不同保健員講解，所謂正確刷牙方法都總有些微不同。廖偉明坦言，至今沒有統一的正確刷牙方法，因方法需要不斷改進。



他與業界傾談後，想到做導演為病人手機載入度身訂造的短片教學，至今已協助三十至四十名病人拍攝短片，相比模型示範，病人可隨時打開手機睇片溫故知新，又可針對自身牙齒問題，提出針對性刷牙建議，而短片放在手機也方便分享，一傳十，十傳百，猶勝長輩圖：「例如有成年病人仍保留智慧齒，就會重點提醒記得刷入啲，刷到隻智慧齒。」



既然無統一刷牙方法，廖便舉些例子讓大家參考一下。他發現牙腳較長及牙齒較密者，若以打圈方法刷門牙位置，有機會用到力量較大的肩膊力，但長期用力過度，有機會令牙肉收縮，牙腳更易外露和鬆脫；反而將牙刷垂直上下刷，並注意似擦瓷磚一樣，專刷牙縫，期間感受到刷毛走進牙縫。他說，若將力量集中在手腕發出，相比肩膊發出的力量細。



另外，對於臼齒內側，廖建議利用牙刷前端位置上下刷，這樣可以同時刷到內側牙縫，又可刷到牙面。究竟先刷臼齒抑或前排門牙才正確？廖說沒有規定方法，但港人較「貪靚」，可考慮在最多牙膏分量時，先刷前排門牙，再刷其他地方，但其實對掉也未嘗不可，全因人而異。



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