下周向立會提三隧分流議案　陳帆認要通過有難度

政府將於下周三(23日)的立法會會議上提出「三隧分流」無約束力議案，惟跨黨派議員均對政府方案有保留。運輸及房屋局局長陳帆今早(19日)出席電台節目時承認，要通過議案有難度，要得到議員支持，但強調有關建議已考慮市民承受及接受能力，非常合理。



陳指，局方至今未停止游說、講解及溝通工作，曾有議員提出調低紅隧及東隧加幅，但他認為，要再與西隧的專營公司談判，所需時間及難度都會較之前更大，形容政府與西隧公司的談判過程艱巨，是特首林鄭月娥親自到北京與極高層商討，曉以大義、動之以情，才令西隧公司原則上同意分流方案，所以任何改動不但需時，都要考慮是否值得，否則結果只是重複又重複，原地踏步十幾年又返回同一起點。



陳續指，交通運輸體系不只服務人，亦服務食物、貨物的運送，認為社會不應只聚焦在隧道收費，亦要看方案對經濟和市民生活的影響，其中方案對大部分乘搭公共交通工具過海的市民有很大裨益，例如現時每日由中環經紅隧過海，繁忙時間需時36分鐘，是虛度光陰，反問若出行時間減半，車程加快，又能減排，為何不實行。