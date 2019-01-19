周永新批政府一錯再錯　推就業補助金變相認錯

港府收緊申領長者綜援門檻爭議持續逾十天，特首林鄭月娥昨日(18日)終「跪低」，親自提出向受影響長者發放「就業支援補助金」，金額為1060港元。香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新今早(19日)出席電台節目時批評，政府貿然收緊長者綜援資格，是不完全知道60至64歲人士的真正需要，做法錯誤，至於當局昨日以就業支援為名提出「折衷方案」，似乎是另一個錯誤，而補助金金額相當於成人和長者綜援基本金額的差距，反映政府變相承認錯誤。



周又指，不少60至64歲的綜援受助人，都因為身體欠佳而未能找到工作，長者綜援還有其他補助金，因此方案不應該集中支援就業，建議「就業支援補助金」應改名為「居家生活補助金」，並為60至64歲人士額外提供2000港元的醫療康復津貼。



社聯行政總裁蔡海偉則指「唔改好過改」，不理解政府當初為何要改動政策。他續指，即使補回基本金額，但不補回其他補助金，受助人每月仍最少失去600、700港元，批評政策由之前施政報告提出，至推出「就業支援補助金」都無和業界商討。