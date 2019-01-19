東網透視：1個玻璃樽換2副眼鏡　環保新態度

基層市民配一副眼鏡最少要花費數百港元，現在只要一個玻璃樽便可換取兩副眼鏡。環保團體南地球與南區區議會合辦「無廢放閃眼鏡重生計劃」，先向公眾收集閒置眼鏡及眼鏡盒等，再舉辦贈送活動，市民只需攜一個玻璃樽作「入場費」回收，即可獲免費驗眼服務，更可領取最多兩副合適度數的眼鏡。團體希望透過計劃為環保出一分力，同時能幫助有需要市民。



負責計劃的「玻璃再生璀璨」項目統籌黎梅貞表示，留意到大部分港人都需要戴眼鏡，惟視力度數及潮流的更替，令不少人棄置仍能使用的眼鏡。某日她打開櫃桶時發現自己亦有一副閒置眼鏡，與身邊朋友討論後萌生想法，希望能回收閒置眼鏡並把可繼續用的眼鏡贈送予有需要的基層市民，太殘舊的則會分拆成原材料送往廢料回收商處理，減少浪費。



她將想法付諸實行時發現困難重重：「點去檢驗眼鏡？我係門外漢。」她幸獲不少義工和視光師仗義幫忙，計劃才能順利推出。團體早前在不同地方設眼鏡收集點，雖然宣傳力度不足，卻一個月內已收集到400副眼鏡，可見市民反應熱烈。收集得來的眼鏡會經視光師篩選並檢驗度數，才會安排送贈到基層人士手上。



本月中舉行的眼鏡贈送活動，不少巿民經視光師專業驗眼後，再挑選合適眼鏡，滿心歡喜離去，大會統計送出超過50副眼鏡。參與的視光師嚴先生認為活動能幫助有經濟困難的人挑選合適眼鏡，自己亦樂於做義工，「施比受更有益」！中年人黃先生前來驗眼後發現視力良好，不需佩戴眼鏡，他認同活動十分有意義，既能推動環保，亦可幫助基層市民。



團體下月16日將在香港仔浸信會呂明才書院舉行送贈活動，需預先報名。黎表示，若市民沒有需回收的玻璃樽，亦可提出玻璃重用方案代替作「入場費」。市民亦可將乾淨及有框的眼鏡送到「南地球」大角咀辦事處。活動查詢電話： 5316 2907。