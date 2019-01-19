全職醫生流失率達5.8%　團體倡增專職醫療學額

流感高峰期令公立醫院醫護水深火熱，日前更掀起「道德勒索」論，批評政府覷準前線醫護不忍垂死不救而「捱義氣」繼續工作。前線醫生聯盟副主席蕭旭亮今(19日)在電台節目表示，超時工作、床位不足等情況醫生早習以為常，不少醫生因而心灰意冷離開公院。惟他認為前線尤其新一代醫生要「保持初心」，有怨氣在所難免，但應帶領社會進入理性有建設性的討論。



蕭表示，2017/18年度醫管局的全職醫生流失率達5.8%，不少醫生面對公院荒唐情況已習以為常，但前線仍不忍心發出怨言，「你不忍心要瀕死的媽媽與她肚內的小孩有事，只有頂硬上。你也明白，全香港包括醫委會都不會因為你通宵工作，又或者只有甚少時間照顧太多病人而犯錯，(而認為)是一件可以原諒的事。」



不過，他認為前線醫生壓力雖大，但香港人口老化、醫療需求不斷增加，是香港正在面對的問題，醫生作為香港一分子，應理性而有建設性地討論，更不妨與管理層溝通解決問題。對於近日新西蘭的公院醫生大罷工抗議改善待遇，蕭認為罷工於事無補，亦非理性解決問題的方法。他建議政府要對醫療投入更多資源，例如投入一筆過撥款應對短期壓力，或增建公私營醫院，和增加其他專職醫療學額。



對於護士協會呼籲前線護士明日(20日)參與集會遊行，蕭指前線醫生聯盟工作太忙，未能出席支持及參與。