政府幼兒工作員比例停留70年代　2000人聯署促改善

政府幼兒中心服務供不應求，勞工及福利局提出將幼兒工作員與2歲以下幼兒比例，由1比8調至1比6。有團體批此為1976年水平，促請調整為1比3.5，幼兒工作員與2至3歲幼兒比例則應為1比8，另將現時4000至6000港元的月費減低一半，有逾2000人聯署支持。



聯署由「0-3歲幼兒中心服務網絡」發起，聯署中80%為家長。李女士育有一名2歲半及一名4個半月的兒子，每月託兒費用達1.1萬多港元，她早在懷孕第2個月已輪候幼兒中心服務，亦要大兒子出生1個月後才獲服務。她擔心幼兒中心人手緊張會影響服務質素，指不少孩子的身體問題會在早期出現，須靠幼兒工作員觀察並及時告訴父母。



資深幼兒中心從業員楊家鳳坦言，對局方提議的1比6比例「接受唔到」，因現時社會對幼兒服務的要求與70年代不同，幼兒工作員需促進幼兒認知、肌肉等發展，現時不但人手短缺，而且欠缺晉升階梯及行政人員，所有行政工作要由主任負責，業界要求局方參考免費優質幼稚園教育，每10名幼員有1位全職副園長，並回復每5間中心聘用1位服務協調主任的做法。



立法會議員鄺俊宇指，福利事務委員會於去年10月已一致通過將0至2歲幼兒服務人手比例調整為1比3.5，籲局方不應走回頭路。議員梁志祥則引述勞福局局長羅致光於福利事務委員會會議稱，缺乏地方難以增加幼兒中心服務，梁對局方說法感到失望，認為應一早做好土地規劃。



議員張超雄更形容幼兒服務短缺「災難性」，住宿幼兒中心亦需受關注，該類中心取錄的幼兒中40%有特殊學習需要，人手卻比日間中心更緊張，促政府提供額外資源。