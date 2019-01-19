網民熱話：僱主發文讚外傭姐姐十項全能　網民：太幸運了

港人工作繁忙，不少家庭都有聘用外傭，但是能請到一個合心意的外傭卻不容易。日前有僱主在社交平台大讚自己家中的外傭姐姐幾乎全能，工作負責又勤勞，就連裝修都懂得。結果惹來一眾僱主的羨慕，紛紛稱該名僱主「太幸運了」



昨日（18日）晚上近7時，網民Hei Hei在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」上載了兩張照片，第一張照片為一名穿着睡衣的外傭姐姐正在油牆，第二張照片則是她的翻新成果。



Hei Hei在文中不斷稱讚這位姐姐，「斷約姐姐，嚟咗8個幾月，入屋時兩個小朋友已經好鍾意，煮嘢食有創意，清潔工夫合格。」更稱姐姐對兩位小朋友照顧得無微不至，中午送飯準時，放學接小朋友後會煮下午茶給他們，並幫他們沖涼及教他們做英文功課，又分別煮兩餐晚飯給小朋友和大人。令Hei Hei意想不到的是，姐姐居然連裝修都懂，令她大感幸運：「我想講我比中六合彩更加好運，多謝你，令我兩公婆安心返工，希望大家好似一家人咁開開心心生活。」



不少網民對Hei Hei非常羡慕，「恭喜你，請到個萬能姐姐。」「太幸運了，恭喜你！更有網民表示應該加姐姐人工：「連裝修都做埋，點夠你玩呀，呢種真係加人工都嚟唔切」。亦有人為「斷約外傭」平反：「再一次證明世事無絕對，斷約唔一定勿請」。



網民有話說：



Kit Jing Choi：你就好啦，好嘢難求，不過都係互相尊重



Lam Roze：真係比仲六合彩更好，希望唔會變質，太幸運了 。



唐嘉怡：我都有一個，幫我油晒全屋



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