6成基層未能應付補習課外活動費　團體促政府支援

基層兒童常被指輸在起跑線，關注團體一項調查指兒童家庭每月補習開支中位數約1250港元，惟有逾60%基層家庭未能支付，近30%每月只能支付低於500港元的補習費，更有逾10%完全不能支付補習費。



關注兒童學習發展權利聯席去年12月至本月訪問了214個有兒童的家庭，並統計其兒童學習開支的中位數，其中142個為基層家庭，72個是非基層家庭。調查發現大部分基層家庭未能支付補習費中位數，相反近70%非基層家庭卻能支付每月1250港元的補習費。



調查指出受訪家庭每月兒童課外活動開支的中位數為1000港元，有近70%非基層家庭能支付千港元以上的課外活動費，反觀有逾60%基層家庭未能負擔中位數，更有近半人指每月可負擔金額低於中位數一半，即500港元。調查亦發現近85%非基層家庭兒童可如願參加心儀課外活動，卻有逾63%基層家庭兒童不能參加理想的課外活動。



關學聯幹事張展翹指出，基層家庭兒童往往更需要學習支援，惟現時在職家庭津貼下的兒童津貼諸多制肘，其申請條件及金額與家長工時掛鈎，但不少家長的工種未能提供工時證明。張指多年來要求兒童津貼應納入書簿津貼發放，「但由於涉及勞福局同教育局，兩局互相拋波，唔願意正面面對。」張指去年施政報告對基層兒童幾乎隻字不提，希望即將來臨的財政預算案能加大支援。



基層家長阿娣與丈夫育有3名子女，曾嘗試申請職津，期望支援子女學習，但丈夫僱主不願寫工時證明，需改以自述書證明工時，故並非每個月都能成功申請，即使成功亦只有半額兒童津貼，惟每人500港元的兒童津貼根本無法支援他們補習。