每日一片：P牌褪後泊位撞跑車　網民：呢個拉花好貴

P牌司機駕駛經驗少，故此不少駕駛者都會避之則吉，不過有些情況，可說是避無可避。一架P牌車昨日(18日)晚上，在尖沙咀後褪停車時，疑未留意路面情況，結果撞向一輛剛駛至的名貴跑車車身，估計已狠狠在跑車車身「拉花」。不少網民都對P牌司機遭遇大表同情，形容「呢個拉花好貴」。



現場是尖沙咀廣東道，事發於晚上10時半，由於現場交通頗為繁忙，不少車輛停在路邊都要兩線停泊。片段開始，一輛掛中港牌的7人車剛駛走，前面一輛掛有P牌的私家車司機見機不可失，開動後波緩緩駛入，不過P牌司機似乎專注泊位，未留意左邊行車線一輛白色名貴跑車正駛近，當他向後褪並扭軚泊入時，車頭剛好撞向跑車車身。事發後，雙方一度在車上「僵持」，未幾，P牌司機突然再度褪後，結果再度與跑車發生碰撞，私家車在跑車車尾擦過，估計跑車無可避免變「花面貓」。



不少網民對P牌司機的遭遇都深表同情，「很貴的一課」、「賣咗部車都貼唔起」，不過亦有人認為P牌司機行為鹵莽，「成日話P牌無膽色，我就覺得似膽大包天」、「我睇住佢撞咗之後仲入後波，嗰下都O咗嘴」，更有人揶揄：「經驗係用錢買番嚟！」

