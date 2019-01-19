26年前醫生唔識川崎病　延誤診治影響青年一生

川崎病是最常見的兒童後天心臟病成因，及早診斷有助減低心臟併發症的風險。該病發病高峰期集中在6個月大至5歲的幼兒階段，會令患者全身中型血管急性發炎，而冠狀動脈的發炎情況尤為嚴重，約35%患者會因而引發冠狀動脈瘤。現時全港10萬名兒童中，約有70至90人患有川崎病，比20年前增加近1倍。



今年26歲的患者李樂麒，因當年不幸延誤診治，一生都受心血管疾病困擾。其母李太稱，樂麒3個月大時突然發高燒，並在第2天出紅疹，她立即帶兒子到私家醫院求醫，奈何當年醫院對川崎病認識不足，只當普通發燒。一個月後高燒仍然不退，醫院進行心臟掃描後發現情況不妙，轉介至伊利沙伯醫院才確診患上川崎病。



樂麒指，受該病影響，自小接受心導管手術，中學時期更因藥物無法控制病情而要「通波仔」，至半年前又再進行「搭橋手術」。他長大後到私家診所求診談起病歷時，發現不少醫生不認識此病，故希望社會有更多認知，了解此病可影響深遠。



香港兒科心臟學會前主席吳彥明指，川崎病成因不明，但有遺傳傾向，若父母或兄弟姐妹曾患上，發病率會以倍數上升。病徵包括持續發高燒5天或以上、兩眼結膜充血、嘴唇紅裂或出現「草莓舌」、面部及手腳皮膚出紅疹、頸部淋巴核發脹及手腳紅腫，若患者持續5天發高燒及出現4種病徵，便可診斷為典型川崎病，醫生會透過血液檢查及心臟超聲波等幫助確診。



不過，若兒童及時得到診治，併發冠狀動脈病變的機會可大大降低。該學會主席李淑嫻指出，若患者在發病的5至10天內透過靜脈注射血清免疫球蛋白，患上冠狀動脈血管瘤的機會可減至5%，醫生亦會為患者處方亞士匹靈。她提醒患者，即使獲得及時治療，仍需一生持續監察病情發展。



為提高社會對該病的認識和關注，香港小童群益會及香港兒科心臟學會由今日(19日)起至下周六(26日)，舉辦「香港川崎病認知周2019」，包括專業研討會和家長講座等，冀家長對該病有更多認知，防患未然。