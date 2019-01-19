逾30港人疑墮內地樓返租騙局　涉款2350萬

近年港府積極推動粵港澳大灣區發展，30多名港人投資珠海市香洲區一個商用樓盤時懷疑受騙，涉款2000萬人民幣(約2350萬港元)。政黨稱疑有內地發展商以港珠澳大橋及大灣區發展商機作招徠，游說港人購買該新的商用樓宇單位，再以所謂「返租」形式合作，即用子公司與事主簽署租約租回樓盤，並聲稱有高回報，5年內更能賺50%，惟事主只能收到首期租金，之後便如石沉大海，再無任何回報，該樓盤最終更疑似爛尾。



事主Wilson表示，2014年在內地留意到珠海該商用單位樓盤，發展商大力推銷大橋及大灣區商機，吸引他投資，遂以69萬人民幣(約81萬港元)購入一個單位，並簽署「返租」協議，承諾一年後會正式啟用，會於17年6月起每月會向他支付租金，聲稱每年有6%至8%回報。Wilson於17年7月收到首筆約3萬元人民幣(35,252港元)的款項後，即再無收過任何錢，多番追討下對方只稱「融資中」。



另一事主阿Man亦投資65萬人民幣(約76萬港元)於同一樓盤購置單位，並簽署「返租」協議，聲稱有8%至10%回報，惟最後亦只能取得首期租金，「失去咗對國內發展嘅信心」。



工聯會內地諮詢服務中心(中山中心)主任潘志輝表示，除港人外，亦有澳門及內地人疑受騙，合共300多人，涉款4億人民幣(約4.7億港元)。他指除了今次的商用樓盤，另有8個其他大灣區城市的樓盤有同樣情況，包括中山及江門等有港人限購規定的城市，數字仍待整理。潘指由於發展商均用子公司身份與事主簽約，子公司多為無錢的空殼公司，「告贏咗都收唔到錢」。



立法會議員何啟明指香港市民對內地法制不了解，促港府應多作公眾教育，並與中央部門溝通解決「返租」問題，同時呼籲事主勿輕信「返租」的回報率，投資前應多了解內地法則。

