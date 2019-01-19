政Whats噏：試行繞道「開火」　張宇人黃定光互寸

中環灣仔繞道明日(20日)啟用，不過今日(19日)立法會議員已經可以率先試行一轉，其中民建聯黃定光(象哥)、葛珮帆(EQ)、自由黨張宇人(Tommy)等就坐埋同一架車，由中環去灣仔北，再返回立法會。雖然只有短短幾分鐘車程，但車內火藥味甚濃，先有Tommy寸象哥「你哋民建聯鍾意『老點』人」，後有象哥反擊「自由黨冇幽默感」，唔知咩事要搞到兩黨開火呢？



起因原來係EQ！事緣係中環灣仔繞道可以連接東區走廊，直達北角，所以EQ一度以為試行係會去到北角，最後先發現去到灣仔北就折返，相當失望。呢個時候象哥就話EQ上錯車，聲稱有架車去北角，又有車去柴灣，一開始EQ都信到十足，後尾先意識到象哥係亂噏，搞到Tommy都忍唔住要寸象哥，話「民建聯鍾意『老點』人，仲要『老點』自己人」囉！



不過，象哥都即時反擊，寸「自由黨冇幽默感」。查實Tommy都唔係幫晒EQ，事關EQ發現冇得去北角之際，Tommy都一度叫佢「你今晚搵個司機車你去啦」！好彩最後所有火花都喺笑聲中落幕，睇嚟試行令到佢哋都好興奮，所以搞到車內氣氛咁高漲！