醫管局收買人命醫護工作超負荷　護協明集會抗議

公立醫院前線醫護長年面對人手不足及工作超負荷，香港護士協會呼籲護士明日(20日)上街，於政總外舉行「做爆、不如鬧爆」集會，並遊行至特首辦，批評醫管局「收買人命」，並向公眾申訴苦況。護協主席李國麟指難以估計參與人數，畢竟護士「唔可能罷工」，對出席人數不敢期望過高，呼籲公眾前來支持。他又透露手機通訊群組有人轉發消息，指醫管局有高層警告前線不要出席，他諷刺：「可能咁樣搞到仲多人嚟(集會)。」



護協日前已向警方申請100人在政府總部外集會，李國麟指今次是過去十年來首次舉行集會，未有刻意統計出席人數，故不知道會有多少人參加。集會選在早上舉行，是遷就護士輪班工作時間，因下午舉行的話早更及夜更護士更難以出席。他坦言：「搭個台出嚟，畀啲前線有機會呻吓，大家返工都返到好多怨氣。」對於有醫生組織未有響應集會，李指體諒醫生工作繁忙。



李指護協會提出多項訴求，其中重點是要求醫管局落實改善人手，包括訂立護士病人比例為1比6、「加床加人」同步進行、暫停一切非必要行政措施及文書工作。對於日前醫管局疑為集會「撲火」而一次性提高特別薪酬津貼金額一成，李批評此「小恩小惠」無法對症下藥，且特別薪酬津貼的申請門檻繁複，對於要「賣血」加班的護士是毫無幫助，故其中一項訴求就是促醫管局改善特別薪酬津貼的申請辦法。



有一群公立醫院前線護士於集會前向醫管局發公開信，公諸公立醫院水深火熱的惡劣苦況，指醫院加床加到通道擠塞，醫護寸步難行，病房深處的病人如要急救，要花時間移開前面病床才能推儀器入去救人，病人隨時無辜失救，床與床之間連隔簾都無位展開，病人大小便在床上解決，連私隱都無。醫院資源短缺至連病人服也不足，「要病人自備或用被摺埋當枕頭用。」這班護士稱，即使面對這些不人道的慘況，醫護不能像其他行業般罷工，只能作出無聲抗議。



前線醫生聯盟副主席蕭旭亮表示，超時工作、床位不足等情況醫生早習以為常，不少醫生因而心灰意冷離開公院，上年度醫管局的全職醫生流失率達5.8%，創十年新高，惟醫護不忍對病人見死不救，只能超負荷工作。食物及衞生局局長陳肇始日前發表「捱義氣論」，遭外界批評是覷準前線不忍垂死不救而繼續工作，是「道德勒索」醫護，陳明日將開腔回應。



護協集會主要訴求



~ 暫停一切非必要的行政措施及彈性處理護理文書工作

~ 增加人手，豁免特定懷孕周期 / 年齡組別值夜安排

~ 在流感高峰期時須「加床加人」同步進行

~ 按人手指標計算護士人手需求

~ 重設16.5%現金津貼及跳薪點

~ 引入「半職」聘用制度

~ 增設顧問護師，規劃護士診所

~ 訂立一專科至少一名顧問護師

~ 訂立護士 / 病人比例1比6



資料來源：香港護士協會