逆境自強克服困境　44監護青少年獲嘉許

香港有不少兒童及青少年因缺乏家庭照顧，須由社會福利署署長監護，截至去年11月底，相關監護兒童及青少年有622名，這批青少年沒有自怨自艾，不少人更逆境自強，在社署與東華三院今日(19日)合辦的「壯志驕陽嘉許禮」上，有44名監護青少年獲得嘉許，分別獲頒發「最佳成就獎」或「最佳進步獎」，肯定他們過去一年的優秀表現。



622名監護青少年中，46%住在寄養家庭或兒童之家；32%接受院舍服務；餘下屬其他安排，包括獨立生活、與親生父母、兄弟姊妹或其他親友同住。農曆新年臨近，170多名受監護或接受東華三院住宿服務的兒童和青少年歡聚一堂，活動並嘉許過去一年優秀表現的兒童和青少年。



10歲男童梓賢獲頒「最佳成就獎」，數年前他的父母先後因病離世，梓賢成爲監護兒童，獲安排入住兒童之家。年紀輕輕便經歷喪親之痛，但梓賢仍積極生活、表現出色。他期望日後成為一名消防員，拯救生命、貢獻社會；另一名獲嘉許的16歲少女阿悅(化名)，自3歲起便因生母無法照顧而獲安排入住寄養家庭，在寄養家長的照顧和鼓勵下，阿悅走出陰霾，積極參與義務工作，回饋社會。



社署署長葉文娟讚揚獲嘉許的兒童及青少年自強不息，努力不懈克服生活和學習上的種種困難，又鼓勵其他兒童及青少年繼續努力，朝目標進發。獲監護青少年多因家庭出現特殊情況，如父母雙亡、入獄或長期留院，須由社會福利署署長擔任其法定監護人。