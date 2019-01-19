大棠楓葉盛紅期較往年短　趕紅葉尾班車要快

秋冬是賞楓好季節，以漫天紅葉見稱的元朗大棠近年成為不少攝影發燒友甚至情侶年度「打卡」勝地，由於超強颱風「山竹」去年重創香港，大棠今冬的紅葉量稀少，盛紅期也較往年短。漁農自然護理署已停止提供最新紅葉情報，近日觀察可見，大欖郊野公園大棠山道的紅葉仍具餘紅，市民若要搭「紅葉尾班車」便需趕快。



紅葉觀賞期是每年12月中至翌年1月初，東網記者日前到大棠郊野公園觀察，發現大棠山道的紅葉仍有餘紅，若趕上日落時間，以低炒角度，讓夕陽從樹影中穿透，紅葉仍能透出亮紅，不失為冬日一景，市民若要「打卡」就需把握最後時機。



值得注意的是，港鐵巴士線K66由港鐵朗屏站至大棠山道的不停站特別班次，以及交通管制措施已暫停，市民若想看大棠楓葉則須到元朗乘搭紅色小巴或步行前往。



每年紅葉將現之前，漁護署均會公布楓香林紅葉指數，逢星期五更新，分為A至D級，A級代表紅葉已轉「極紅」、B級即「開始紅」、C級處於「黃色」並未完全轉紅，而D級屬最低級別，樹葉仍在綠葉階段。署方現已停止提供最新紅葉指數，顯示紅葉期已完結。