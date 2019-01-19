贏積分兌現金抽佣　反黑冚大埔4賭檔拘36人

大埔警區反三合會行動組，自去年杪起進行情報搜集，經分析及深入調查後，今午(19日)約4時展開代號「嚴將」的打擊賭博行動，突擊搜查區內4間遊戲機中心，共拘捕26男10女(20至72歲)，涉嫌「在賭場以外任何場所經營非法賭博」及「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，當中部份被捕人士有黑幫背景。行動中，探員檢獲包括9部釣魚機、一批讀卡機、241張儲值遊戲卡及約10萬港元現金。



警方調查顯示，涉案的4間遊戲機中心，容許俗稱「兌分仔」的人士在內經營及運作。由於釣魚機內的積分本身不能兌換現金，遊戲機中心遂與「兌分仔」合作，提供現金予他們使用，當賭徒於釣魚機贏取積分後，「兌分仔」便透過存入積分卡內的分數與賭徒對數，以1分對1港元方式，將積分兌換成現金，遊戲機中心則在過程中，提供5%佣金予「兌分仔」，同時調較釣魚機難度從中牟利。



警方表示，「兌分仔」每日最多可於交易中賺取約1萬港元利潤，並有理由相信他們會將賺取的利潤，與涉案遊戲機中心瓜分。大埔警區重案組跟進案件，行動仍在進行，不排除有更多人被捕。