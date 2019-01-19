政Whats噏：政府加雙料議員薪　懶理無殼區議員

全港18區區議會今年底會舉行換屆選舉，但最諷刺係至今仍有多名區議員仲係「無殼蝸牛」，一直搵唔到地方做議員辦事處。雖然民政事務局及民政事務總署早前向立法會提交文件，建議由2020年起，兼任行政會議成員或立法會議員嘅區議員(雙料議員)，毋須扣減其區議員人工嘅三分之一，又建議調高區議員酬金及津貼，但就完全冇提及點樣解決「無殼蝸牛」嘅問題，亦似乎唔明白點解區議員搵唔到地方開辦事處，實情係有錢都租唔到地方。



「無殼」嘅西貢區議員張美雄話，雖然有啲雙料議員睇落會議出席率有百分百，但有時喺區議會開會只開得一個鐘，就話要開立法會會議而要離開，冇理由咁都畀全份人工呢啲雙料議員。佢又話，今次檢討加多咗少少酬金及津貼，雖然都歡迎有多啲錢，但做得社區服務，最關注嘅唔係錢，而係確保佢同其他區議員一樣，可以喺區內有個辦事處，呢樣先係最急需處理。



點解有錢都開唔到辦事處？深水埗區議員袁海文就話，依家完全冇商場願意出租舖位用作議員辦事處，所以唔係加少少津貼畀得起租金就得，目前佢只能喺咖啡店等地方約見街坊，一來未必有位，二來傾起啲比較私人嘅個案都唔多方便。佢話，雖然政府建議加酬金及津貼，但睇唔到對區議員設立辦事處有任何具體承諾，如果可以確保佢有個300平方呎或以上嘅辦事處，佢都唔介意每月扣佢5000至1萬港元津貼，強調有辦事處才能加強議員執行職能。



至於同樣係「無殼」嘅離島區議員容詠嫦，講起設立辦事處就怒氣沖沖，聲言自己並非為錢而做區議員，根本唔會留意當局提出加酬金及津貼嘅建議，而佢多年來都建議政府在每個地區租用一個官方辦事處，邊個當選議員就邊個使用，但明知政府唔會幫到手，不如自己努力啲，依家就算冇辦事處，都並非完全冇方法見居民嘅。聽佢咁講，似乎已經對呢個政府死心，旨意特衰政府解決問題真係蛇都死，惟有自求多福，唔係點會有議員連貨櫃都諗埋嚟做辦事處吖！