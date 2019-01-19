跨部門深圳灣口岸連日打擊水貨客　拉3內地漢檢50萬貨

警方因應節日臨近，於昨日起（18日）一連兩日執行代號為「急流」的行動，聯同海關、入境事務處及食物環境衞生署於深圳灣口岸採取執法行動。行動期間，警方以干犯「無禁區證進入禁區」的罪名，拘捕了３名男子，年齡介乎17歲至48歲持雙程證的內地人士，並檢獲總值約港幣50萬元的貨物，當中包括保健食品、應節乾貨，運動鞋、生活用品、電子遊戲機、手提電話及化妝品等。所有被捕男子已被檢控有關罪名，其中2人今日（19日）被判處入獄6日及14日，相關貨物被充公。另外一名男子的案件則將於本月25日於屯門裁判法院審理。



警方表示是次聯合行動有效打擊因水貨活動所衍生的問題，有關行動日後將繼續進行。



警方向旅客呼籲，根據香港法例第245章，深圳灣口岸乃屬禁區，任何旅客若無故逗留禁區有可能會被檢控，一經循簡易程序定罪，可判處第2級罰款，即5千港元及監禁2年。此外，根據香港法例第115章第41條，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，一經定罪，最高可判罰5萬港元及監禁2年。警方呼籲市民及旅客切勿以身試法。



