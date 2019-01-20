鐵板一塊刻劃河道活化　女建築師渠蓋設計奪冠

渠蓋點止鐵板一塊咁簡單！渠務署日前為慶祝成立三十周年而首次舉辦渠蓋設計比賽，並從逾千份參賽作品挑出冠、亞、季軍等獎項。冠軍作品以凹凸坑紋營造活化河道主題，該新渠蓋有望下年年中於昂船洲污水處理廠面世，市民最快下年年尾於該廠開放日「一睹真身」！



渠務署助理署長/機電工程崔偉誠指，比賽自去年十一月開始後三周內已收到逾一千四百份參賽作品，就入圍作品進行的網上投票則共收集到三千票。他直指作品水準高，冠軍可獲五千港元獎金。崔被問到該署有否考慮長遠更新全港的渠蓋設計？他指「要一步一步嚟詳細考慮」，又指換渠蓋要考慮多重因素如實用性，能否配合不同街道使用狀況等。



冠軍得獎者楊鳳儀任職建築師逾十年，其創作靈感啟發自啟德河改善工程，她以粗幼坑紋刻畫出紫荊花、小白鷺、河道及石牆等景物，在鑄鐵渠蓋上打造出活化河道後生態與人類共融的願景，「紫荊花係香港市花，小白鷺亦屬香港的留鳥（即在本土逗留及繁殖的鳥類），已經係香港居民之一，我想用設計講一個社區共融嘅故事。」楊直言創作過程中面對不少難題，亦曾一度打算放棄比賽，幸好最後成功堅持，連花三日時間設計出滿意作品，「我曾考慮為渠蓋加上顏色塗層，但又擔心唔夠耐磨而甩色，最終又要多付維修費去補油。」



另外，渠務署由昨日起一連兩日於沙田污水處理廠舉行開放日，現場設置多個主題展區及攤位遊戲，吸引市民一家大細參觀。