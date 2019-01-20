探射燈：大回收商塞爆　廢電器隨街棄

為減少電子垃圾而推出的「四電一腦」，有不少回收商因無利可圖，拒絕接收某些電器，導致市區出現棄置情況，但同時政府「欽點」的大型回收商廠房亦不勝負荷，曾要政府借出官地擺放。有環保團體希望政府擴大回收網絡，讓更多舊電器落入受監管的渠道，真正做到減廢。



日前東網記者在深水埗街頭發現有8、9部舊雪櫃無人處理。醫局街回收商朱女士表示，由於拿洗衣機、雪櫃、冷氣機到持牌回收商亦無收入，故行內不少人均已拒絕接收上述電器，現時大部分只回收電腦，「以前我哋向市民買，每一件都有價值，但依家冇下手幫我哋收番。」然而，早前東網獨家踢爆，大型回收商歐綠保位於屯門環保園廢電器電子產品處理回收設施「WEEE·PARK」的廠房早已爆滿，政府一度撥出一幅空地借用暫存，另亦有廢電器塞滿前九龍灣綜合回收中心。



綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，曾在四電一腦實施後到訪20多個垃圾站，有清潔工指某些垃圾站有棄置舊電器上升的情況，而據他所知，現時有持牌回收商經已回收超出政府要求的回收舊電器數量，「唔會再有迫切性去收」，建議市場上應有多一間生產商回收電器，並補貼其他回收商，讓他們在有經濟效益下，參與回收網絡。